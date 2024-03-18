Для предотвращения "крутых пике": Байдену купили специальные ботинки, чтобы он не падал на публике

Президент США Джо Байден начал носить новые ботинки, которые возобновили споры о его физическом состоянии. Дело в том, что такая обувь предназначена для людей, которые постоянно спотыкаются, сообщили в Fox News.

Байдену купили специальные ботинки, чтобы он не спотыкался и не падал на публике. Видео © X / bruce3porter

"Новая пара обуви, замеченная на ногах Байдена, вызвала новую волну споров о физическом состоянии президента США. Выяснилось, что кроссовки бренда Hoka специально изготавливаются для тех, кто много спотыкается и падает. Теперь только в таких кроссовках помощники Байдена заставляют своего лидера появляться на публике", — рассказали в издании.

Стоит отметить, что 81-летний американский президент неоднократно падал на публике. Однако теперь ожидается, что ботинки должны обеспечить устойчивость немолодому политику благодаря специальной подошве "якорь", которая даёт ощущение "ходьбы по воздуху". Кроме того, обувь одобрили в Американской ортопедической ассоциации, что тоже немаловажно, ведь недавно Байдену диагностировали сенсорную периферическую невропатию ног. Она характеризуется повреждением нервов, поэтому ботинки должны помочь американскому президенту не "уходить в пике".