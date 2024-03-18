Гештальт-терапевт перечислила 3 главные причины обращения женщин к психологам

Во время своих визитов к психологу по отношениям женщины зачастую беседуют со специалистом о сложностях, с которыми сталкиваются в процессе поиска своей второй половинки, или о выстраивании отношений. Об этом рассказал семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева.

Самой распространённой причиной у женщин являются неуверенность в себе и низкая самооценка. Клиентка чувствует себя недостойной, неуспешной, неинтересной или некрасивой, что может оказать мощное влияние на её отношения. Проблема появляется из-за того, что женщины часто пытаются сравнить себя с кем-то другим, не видя при этом своих положительных качеств и достижений, считает специалист.

"Они концентрируются на недостатках и пытаются эти недостатки скрыть. Низкая самооценка значительно влияет на возможность завязать отношения с тем мужчиной, которого женщина хотела бы видеть рядом с собой, вследствие чего она соглашается быть с тем, кто хотя бы просто проявил к ней интерес. И часто эти отношения женщину не устраивают, но она не может решиться их завершить из-за страха одиночества", — рассказала Канищева в беседе с "Газетой.ru".

Вторым по частоте вопросом, с которым женщины идут к психологу, выступают трудности в общении. По словам эксперта, непонимание между партнёрами и неумение обозначить свои потребности могут привести к разладу и конфликтам в отношениях. Канищева призывает не забывать о том, что конфликт — это всегда кризисная ситуация, от которой пара либо сблизится, либо отдалится друг от друга.

"Психологическая поддержка может помочь научиться выражать свои мысли и чувства конструктивным образом и внимательно слушать своего партнёра, что способствует улучшению качества и гармонии в отношениях", — говорит Канищева.

Третья причина обращения к специалисту — негативный и травмирующий опыт. Это может провоцировать недоверие, страх близости и повышенную ревность к партнёру. Женщина может ретранслировать неприятные воспоминания из детства в свои взрослые отношения или сталкиваться с трудностями в установлении близких связей.