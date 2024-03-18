В Татарстане ребёнка и двух взрослых чуть не убила упавшая с крыши ледяная глыба

Ледяная глыба упала с крыши детской поликлиники и чуть не убила трёх человек в городе Альметьевске в Республике Татарстан. По данному факту начата проверка, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Момент падения ледяной глыбы. Видео © VK / БИЗНЕС Online | Казань

Как рассказали в местном издании "БИЗНЕС Online", 15 марта Айзира отправилась в детскую поликлинику вместе со своим пятимесячным сыном, чтобы отнести медицинскую карточку ребёнка, которую выдали для прививки. Здание располагалось на улице Юнуса Аминова, 6. Оно представляет собой 10-этажный многоквартирный дом, в котором на первом этаже находится медицинское учреждение. Когда девушка вышла из поликлиники и начала спускать коляску по пандусу, с крыши дома полетела глыба мокрого снега, которая угодила прямо в ребёнка.

"Мне только ногу чуть-чуть задело — синяк. Большинство на ребёнка попало. Из-за того что снег такой тяжёлый, коляска упала набок, а ребёнок перевернулся вниз", — рассказала она.

Девушка быстро подняла ребёнка и занесла обратно в поликлинику. Оттуда медсёстры вызвали скорую, которая доставила младенца в реанимацию местной больницы. В тот же день его в экстренном порядке с закрытым черепно-мозговым повреждением и переломом затылочной кости направили в Казань, уточнили в СУ СК России по Республике Татарстан. Помимо ребёнка, травмы также получил 33-летний мужчина.

К счастью, операция малышу не потребовалась и сейчас он чувствует себя намного лучше. Кстати, телефон его обеспокоенной матери теперь разрывается от звонков и сообщений от управляющей компании, которая обслуживает дом. Они приносили свои извинения и предлагали помощь, однако заявление в полицию уже подано.

"Никак не отношусь к извинениям. От этого ребёнку легче не станет", — сказала девушка.

По подозрению в совершении преступления уже задержан 58-летний представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега.