ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Средства ПВО России уничтожили три украинских БПЛА над территорией Белгородской области, предотвратив новую атаку ВСУ на регион. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — заявили в министерстве.

Ранее сегодня в Белгородской области два местных жителя погибли и четверо получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинский снаряд попал в частный жилой дом, где находились мужчина и 17-летний юноша. Кроме того, в результате обстрела были повреждены четыре дома.