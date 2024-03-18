Биолог раскрыла, как извлечь из калины максимальную пользу

Собирать калину нужно после первых заморозков, когда ягоды становятся менее терпкими и пропадает специфическая горечь. Одним из самых популярных способов применения калины является приготовление варенья. Об этом рассказала RuNews24 кандидат биологических наук, заведующая кафедрой общей биологии и фармации университета "Синергия" Наталья Балобанова.

"Вам понадобится килограмм ягод калины, килограмм сахара и стакан воды. Ягоды тщательно промываются, затем варятся в воде до мягкости, после чего добавляется сахар. Благодаря высокому содержанию пектинов плоды используют для приготовления мармелада", — отметила эксперт.

Мало кому известно, но из этой ягоды можно приготовить питательные косметические маски для лица, которые помогут увлажнить и освежить кожу. Балобанова обратила внимание, что с помощью ягоды также можно облегчить симптомы простуды, если выпить калиновый чай.

Кроме того, биолог добавила, что из калины можно получить масло, которое обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, улучшая вид кожи и волос.