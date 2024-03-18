Назван популярный источник кальция, от которого людям лучше отказаться

Употребление яичной скорлупы в целях восполнения недостатка кальция в организме абсолютно неоправданно и опасно. Об этом сообщила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Как известно, кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе применения", — добавила эксперт NEWS.ru.

Тимощенко рассказала, что раньше яичную скорлупу рекомендовали детям, беременным и кормящим матерям, однако этот метод имеет несколько "но": есть риск инфекции из-за недостаточной обработки продукта, невысокая усвояемость кальция, а также существуют другие виды восполнения минерала в виде биологически активных добавок.

Вместо яичной скорлупы и сырых яиц врач советует отдавать предпочтение молочным продуктам, в частности твёрдым сырам.