Кардиолог рассказал, какие тонометры будут "врать" людям старше 40 лет

Тонометры бывают двух видов: те, что накладываются на плечо, и те, что на предплечье. Второй вариант считается наиболее удобным, однако людям после 40 лет он не подойдёт, потому что может показать ошибочные данные в меру возникшей ригидности сосудов. Как выбрать качественный прибор для измерения давления, "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Он отметил, что тонометр — это всё же прибор не медицинского, а домашнего применения, поэтому производители закладывают определённый процент на ошибку.

"Каждый тонометр содержит примерно 3–5% ошибки. Однако в большинстве случаев прибор показывает неверные данные, потому что неправильно наложена манжета. То есть ошибочные данные связаны не с самим прибором, а с другими посторонними факторами", — добавил эксперт.

К покупке тонометра Кондрахин рекомендует подойти серьёзно, потому что есть приборы с дополнительными функциями, которые не нужны в применении. К примеру, на тонометре может быть шкала ВОЗ, которая показывает, в каком диапазоне находится артериальное давление.