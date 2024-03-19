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18 марта, 21:42

Названы опасности, которые таят в себе найденные на улице деньги

Юрист Русяев: Присваивание найденных на улице денег считается кражей

Присваивание денежных средств с улицы считается кражей, за которую грозит уголовная ответственность. Деньги могли быть потеряны жертвой преступления или получены преступным путём, а в таком случае умалчивание находки делает человека подозреваемым, рассказал юрист Илья Русяев.

"Согласно Гражданскому кодексу РФ, любые найденные деньги или вещи считаются чужой собственностью, у которой имеются собственники. Присвоив такую находку себе, вы рискуете быть обвинёнными в краже чужого имущества по статье 158 УК РФ", — заявил эксперт NEWS.ru.

Специалист добавил, что самым верным решением в такой ситуации будет сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления, не забыв в подробностях описать произошедшее. Более того, за такой правильный поступок гражданин может быть вознаграждён — как правило, не более 20% от стоимости находки.

В Москве охрана ТЦ в Чертанове избила женщину из-за подозрений в краже колбасы
В Москве охрана ТЦ в Чертанове избила женщину из-за подозрений в краже колбасы

Ранее Life.ru писал о российском школьнике, который нашёл банковскую карту у ТЦ и решил спустить все деньги на шопинг. Одиннадцатиклассника поймали и возбудили в отношении него дело по статье "Кража".

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Freepik / user20857916

Каринэ Гевондян
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