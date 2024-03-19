Названы опасности, которые таят в себе найденные на улице деньги

Присваивание денежных средств с улицы считается кражей, за которую грозит уголовная ответственность. Деньги могли быть потеряны жертвой преступления или получены преступным путём, а в таком случае умалчивание находки делает человека подозреваемым, рассказал юрист Илья Русяев.

"Согласно Гражданскому кодексу РФ, любые найденные деньги или вещи считаются чужой собственностью, у которой имеются собственники. Присвоив такую находку себе, вы рискуете быть обвинёнными в краже чужого имущества по статье 158 УК РФ", — заявил эксперт NEWS.ru .

Специалист добавил, что самым верным решением в такой ситуации будет сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления, не забыв в подробностях описать произошедшее. Более того, за такой правильный поступок гражданин может быть вознаграждён — как правило, не более 20% от стоимости находки.