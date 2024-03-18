Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Российские силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Воронежской областью

18 марта, 16:44
В Воронежской области сбили украинский дрон. Обложка © freepik

В Воронежской области сбили украинский дрон. Обложка © freepik

Российские силы ПВО уничтожили в небе над Воронежской областью беспилотник Украины, который пытался нанести удар по российским объектам. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"18 марта около 18:50 (по Москве) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточняется в тексте сообщения российского оборонного ведомства.

Украинский БПЛА развалился в воздухе при попытке атаковать машину под Калугой
Украинский БПЛА развалился в воздухе при попытке атаковать машину под Калугой

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 марта ПВО России сбила 58 украинских беспилотников над шестью регионами РФ. В частности, в Воронежской области в результате отражения налёта почти тридцати дронов повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!