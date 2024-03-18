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18 марта, 17:17

Песков заявил о готовности России к переговорам по ядерному разоружению

Россия готова к переговорам, касающимся всех тем безопасности, включая вопросы ядерного разоружения, а также нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности", — сказал он газете "Известия".

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Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон готов вести двусторонние переговоры c Россией и Китаем, посвящённые контролю над вооружениями. Такое заявление она сделала на открытых дебатах в Совете Безопасности объединения по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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