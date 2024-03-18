Песков заявил о готовности России к переговорам по ядерному разоружению

Россия готова к переговорам, касающимся всех тем безопасности, включая вопросы ядерного разоружения, а также нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности", — сказал он газете "Известия".