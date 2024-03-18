Гладков: Село под Белгородом эвакуируют для ликвидации взрывоопасного предмета
Жителей села Введенская Готня Белгородской области вывезут на безопасное расстояние, чтобы отряд сапёров мог извлечь найденный там взрывоопасный предмет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром сапёры Министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры "Молодёжный", — сказано в сообщении главы региона.
ВСУ вновь нанесли серию ударов по Белгороду и области. В результате одного из прилётов оказался разрушен дом в селе Никольское, в котором проживала семья. Достать из-под завалов удалось лишь девочку, за жизнь которой сейчас борются врачи. Погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын, которому было 17 лет.
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