Гладков: Село под Белгородом эвакуируют для ликвидации взрывоопасного предмета

Жителей села Введенская Готня Белгородской области вывезут на безопасное расстояние, чтобы отряд сапёров мог извлечь найденный там взрывоопасный предмет. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

"В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром сапёры Министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры "Молодёжный", — сказано в сообщении главы региона.