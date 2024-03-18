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18 марта, 19:24

Система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к Белгороду

Система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также повреждён легковой автомобиль", — написал глава региона в телеграм-канале, уточнив, что, предварительно, пострадавших нет.

Гладков: Село под Белгородом эвакуируют для ликвидации взрывоопасного предмета
Гладков: Село под Белгородом эвакуируют для ликвидации взрывоопасного предмета

Повреждения также получила кровля частного дома в селе Нижний Ольшанец в Белгородском районе, а в селе Севрюково повреждения получила легковушка. Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населённых пунктов: Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Это не первый удар по Белгородской области за 18 марта. В результате одного из прилётов погиб мирный житель Грайворонского городского округа. Ещё двое получили ранения, их госпитализировали.

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T.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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