Форум "Россия — спортивная держава" пройдёт в Уфе по распоряжению Путина

Определено место проведения ежегодного форума "Россия — спортивная держава". В 2024 году крупное мероприятие развернётся в столице Башкортостана. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Обеспечить проведение форума глава государства поручил Правительству России. Финансирование крупного события ляжет на плечи регионального бюджета, а ответственным за подготовку назначен кабмин республики. Мероприятие стартует в сентябре, а его завершение намечено на октябрь.

В прошлом году столицей проведения форума была Пермь. А до этого он проходил в Саранске, Москве, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Якутске и других городах.