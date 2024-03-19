Форум "Россия — спортивная держава" пройдёт в Уфе по распоряжению Путина
Путин распорядился провести спортивный форум "Россия — спортивная держава" в Уфе. Обложка © t.me / Мы вместе. Спорт // Форум "Россия — спортивная держава"
Определено место проведения ежегодного форума "Россия — спортивная держава". В 2024 году крупное мероприятие развернётся в столице Башкортостана. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
Обеспечить проведение форума глава государства поручил Правительству России. Финансирование крупного события ляжет на плечи регионального бюджета, а ответственным за подготовку назначен кабмин республики. Мероприятие стартует в сентябре, а его завершение намечено на октябрь.
В прошлом году столицей проведения форума была Пермь. А до этого он проходил в Саранске, Москве, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Якутске и других городах.
А скоро в Сочи состоится форум "Атомэкспо-2024". Гостями мероприятия будут не только представители крупнейших энергетических компаний мира, но и западные политики. Одним из посетителей встречи станет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.