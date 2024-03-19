Беспилотник перехвачен системами РЭБ над Воронежем

Вражеский беспилотник нейтрализован в небе над Воронежем. Купировать угрозу удалось благодаря работе комплексов радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет", — подчеркнул губернатор, напомнив, что режим авиационной опасности в области сохраняется.