Нужен профессионал: Водителям рассказали, как наказать виновника бесконтактного ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное в результате опасного маневрирования одного из автомобилей, без непосредственного столкновения двух транспортных средств называется бесконтактным. Наказать виновника в этом случае тоже возможно, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Описанная ситуация может возникнуть, например, если один из водителей подрежет другого, вынудив его протаранить дерево или столб в попытке уйти от аварии, а сам покинет место ДТП. Доказать, что инцидент произошёл по чьей-то вине поможет лишь независимая экспертиза. Профессионал проанализирует ситуацию и изучит все подробности произошедшего.

"Если действительно будет установлено, что произошло бесконтактное ДТП, то обращаемся к виновнику или заявляем по страховому полису каско", — поделился автоюрист с РИА "ФедералПресс".