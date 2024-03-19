Регион

Уведомления отключены

19 марта, 01:57

Нужен профессионал: Водителям рассказали, как наказать виновника бесконтактного ДТП

Автоюрист Славнов: Наказать виновника бесконтактного ДТП поможет лишь экспертиза

Дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное в результате опасного маневрирования одного из автомобилей, без непосредственного столкновения двух транспортных средств называется бесконтактным. Наказать виновника в этом случае тоже возможно, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Описанная ситуация может возникнуть, например, если один из водителей подрежет другого, вынудив его протаранить дерево или столб в попытке уйти от аварии, а сам покинет место ДТП. Доказать, что инцидент произошёл по чьей-то вине поможет лишь независимая экспертиза. Профессионал проанализирует ситуацию и изучит все подробности произошедшего.

"Если действительно будет установлено, что произошло бесконтактное ДТП, то обращаемся к виновнику или заявляем по страховому полису каско", — поделился автоюрист с РИА "ФедералПресс".

Гололедица и ямы: Почти половина аварий в России сопровождаются плохими дорогами
Гололедица и ямы: Почти половина аварий в России сопровождаются плохими дорогами

Ранее Life.ru рассказывал, что вероятность попадания в ДТП зависит не только от качества дорожного покрытия или плотности трафика, но и от телосложения водителя. В зоне риска — люди с ожирением.

Обложка ©

Unsplash / Clark Van Der Beken

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров