Нужен профессионал: Водителям рассказали, как наказать виновника бесконтактного ДТП
Автоюрист Славнов: Наказать виновника бесконтактного ДТП поможет лишь экспертиза
Дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное в результате опасного маневрирования одного из автомобилей, без непосредственного столкновения двух транспортных средств называется бесконтактным. Наказать виновника в этом случае тоже возможно, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.
Описанная ситуация может возникнуть, например, если один из водителей подрежет другого, вынудив его протаранить дерево или столб в попытке уйти от аварии, а сам покинет место ДТП. Доказать, что инцидент произошёл по чьей-то вине поможет лишь независимая экспертиза. Профессионал проанализирует ситуацию и изучит все подробности произошедшего.
"Если действительно будет установлено, что произошло бесконтактное ДТП, то обращаемся к виновнику или заявляем по страховому полису каско", — поделился автоюрист с РИА "ФедералПресс".
Ранее Life.ru рассказывал, что вероятность попадания в ДТП зависит не только от качества дорожного покрытия или плотности трафика, но и от телосложения водителя. В зоне риска — люди с ожирением.
Unsplash / Clark Van Der Beken