Обладателей карт "Мир" в Армении ошарашили печальными новостями

Почти все банки Армении с 30 марта перестанут обслуживать владельцев российских карт "Мир" в связи с американскими санкциями, наложенными на оператора в феврале. Об этом РБК проинформировал представитель дочернего банка ВТБ в республике.

"С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков", — уточнил собеседник издания.

Исключением станет лишь сам банк "ВТБ Армения". Держатели карт "Мир" даже после 30 марта смогут воспользоваться одним из его 190 банкоматов или услугами 53 отделений, 22 из которых находятся в Ереване.