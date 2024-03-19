Чуть не оставшийся без кожи пермяк показал, как выглядит сейчас

Житель посёлка Октябрьского Пермского края, чуть не лишившийся кожи в больнице, спустя неделю лечения чувствует себя лучше. Об этом написало издание Ura.ru.

Пермяк, чуть не оставшийся без кожи в больнице, показал, как выглядит сейчас. Видео © VK / Подслушано Октябрьский район (Пермский край)

Страдалец разместил во "ВКонтакте" видео из больничной палаты. На записи видно, что состояние мужчины заметно улучшилось, кожные покровы регенерируют. Пользователи пожелали ему скорейшего восстановления.

"Огромное спасибо заботливым врачам и медсёстрам хирургии! Буквально за неделю я выгляжу вот так", — написал пациент.