Полянский объяснил, при каких условиях РФ возобновит диалог с США по стратстабильности

Москва и Вашингтон смогут продолжить диалог о контроле над ядерным вооружением лишь в том случае, если США и НАТО откажутся от враждебного антироссийского курса и согласятся на дискуссию с учётом важнейших аспектов стратегической стабильности. Об этом в рамках заседания СБ ООН заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договорённости по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста", — добавил дипломат.

Зампостпреда подчеркнул, что Кремль не примет во внимание "красивые слова" американских политиков, а будет ориентироваться лишь на дела Вашингтона. Пока же США демонстрируют лишь незаинтересованность в обсуждении этого вопроса, заключил Полянский.