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19 марта, 02:24

Полянский объяснил, при каких условиях РФ возобновит диалог с США по стратстабильности

Полянский: Диалог с США о стратстабильности возможен при пересмотре ими курса

Москва и Вашингтон смогут продолжить диалог о контроле над ядерным вооружением лишь в том случае, если США и НАТО откажутся от враждебного антироссийского курса и согласятся на дискуссию с учётом важнейших аспектов стратегической стабильности. Об этом в рамках заседания СБ ООН заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договорённости по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста", — добавил дипломат.

Зампостпреда подчеркнул, что Кремль не примет во внимание "красивые слова" американских политиков, а будет ориентироваться лишь на дела Вашингтона. Пока же США демонстрируют лишь незаинтересованность в обсуждении этого вопроса, заключил Полянский.

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А тем временем человечество оказалось в шаге от ядерного Армагеддона, считает американский военкор Рассел Бентли. Планете сильно повезёт, если катастрофы удастся избежать.

Обложка ©

UN Photo / Evan Schneider

Илья Пушкарев
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