Военный журналист предупредил, что опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории

Военный корреспондент из США Рассел Бентли заявил, что победа России в СВО или смена выступающих за вооружённое противостояние режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

В беседе с РИА "Новости" журналист выразил мнение, что РФ может нанести масштабное поражение НАТО на Украине с применением обычного оружия, после чего проведёт переговоры о мирном договоре — либо "произойдёт несколько удачных внутренних революций, полностью ликвидирующих фашистские режимы", которые сейчас контролируют все страны альянса.

"Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая", — указал Бентли.

По его словам, опасность ядерной войны на сегодняшний день выше, чем когда-либо в истории. Журналист полагает, что опасность ядерной провокации "под ложным флагом" вполне реальна, как и политика Москвы по применению ядерного оружия при необходимости выживания.