Военный журналист предупредил, что опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории
Военкор из США Бентли: Победа России в СВО предотвратит ядерный Армагеддон
Военный корреспондент из США Рассел Бентли заявил, что победа России в СВО или смена выступающих за вооружённое противостояние режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.
В беседе с РИА "Новости" журналист выразил мнение, что РФ может нанести масштабное поражение НАТО на Украине с применением обычного оружия, после чего проведёт переговоры о мирном договоре — либо "произойдёт несколько удачных внутренних революций, полностью ликвидирующих фашистские режимы", которые сейчас контролируют все страны альянса.
"Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая", — указал Бентли.
По его словам, опасность ядерной войны на сегодняшний день выше, чем когда-либо в истории. Журналист полагает, что опасность ядерной провокации "под ложным флагом" вполне реальна, как и политика Москвы по применению ядерного оружия при необходимости выживания.
"Человечеству очень повезёт, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона", — подчеркнул военкор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне. Как уточнил глава государства, у Москвы оружие более современное, чем у других стран. При этом он заметил, что РФ прибегнет к ядерному потенциалу только тогда, когда под сомнением будет стоять существование, суверенитет и независимость РФ. Позже американский бизнесмен Илон Маск согласился со словами президента Путина о возможном применении ядерного оружия в случае угрозы для нашей страны.
VK / Минобороны России