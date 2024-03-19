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19 марта, 02:55

ЦЕРН 30 ноября прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

Европейский центр ядерных исследований под Женевой. Обложка © ТАСС / Zuma / Xu Jinquan

Европейский центр ядерных исследований под Женевой. Обложка © ТАСС / Zuma / Xu Jinquan

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) намерена в конце ноября прекратить сотрудничество почти с пятью сотнями специалистов, связанных с Россией. Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые всё ещё связаны с какой-либо российской организацией, большинство... не проживает в этом регионе (в Швейцарии. — Прим. Life.ru)", — информировал он, добавив, что приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года.

По словам Марсолье, организация больше не получает никакого финансирования от России. Ожидается, что задачи на Большом адронном коллайдере в будущем возьмут на себя другие группы.

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Life.ru ранее побывал на строительной площадке российского коллайдера NICA в Подмосковье, который является крупнейшим физическим проектом нашей страны. Эта установка, полагают учёные, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

Лариса Сафронова
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