Ушли из минуса: Центробанк Японии повысил учётную ставку впервые за 17 лет

Банк Японии решил повысить учётную ставку с минус 0,1 до 0–0,1%. Об этом говорится в заявлении регулятора по итогам мартовского заседания.

Это первое повышение за 17 лет. В феврале 2007-го ставка была увеличена до 0,5%, а начиная с 2008 года постепенно понижалась, к 2016-му став отрицательной.

Также сообщается об отмене операций по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок и скупок биржевых фондов ETF. Кроме того, ЦБ отказывается от обязательств смягчать при необходимости монетарную политику. Такие решения объясняются повышением доходов населения и достижением в связи с этим устойчивой инфляции в 2%.