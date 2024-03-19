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19 марта, 05:10

Ушли из минуса: Центробанк Японии повысил учётную ставку впервые за 17 лет

Японский Центробанк впервые за 17 лет повысил учётную ставку до 0–0,1%

Банк Японии решил повысить учётную ставку с минус 0,1 до 0–0,1%. Об этом говорится в заявлении регулятора по итогам мартовского заседания.

Это первое повышение за 17 лет. В феврале 2007-го ставка была увеличена до 0,5%, а начиная с 2008 года постепенно понижалась, к 2016-му став отрицательной.

Также сообщается об отмене операций по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок и скупок биржевых фондов ETF. Кроме того, ЦБ отказывается от обязательств смягчать при необходимости монетарную политику. Такие решения объясняются повышением доходов населения и достижением в связи с этим устойчивой инфляции в 2%.

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Ранее сообщалось, что в Японии прекратили сброс воды с "Фукусимы" после мощного землетрясения. При этом оператор аварийной атомной электростанции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) подчеркнул, что радиационные показатели на АЭС после случившегося в норме.

Обложка ©

Unsplash / Jezael Melgoza

Лариса Сафронова
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