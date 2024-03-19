Россия может изгнать другие страны из своих морей вслед за Британией

Росрыболовство планирует проведение ревизии договоров с недружественными странами. Об этом в интервью заявил руководитель ведомства Илья Шестаков, согласившись с предложением денонсации невыгодных для РФ международных договоров, прозвучавшим ранее от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

"Если говорить об области рыболовства, мы обязательно такую ревизию проведём", — сообщил он в беседе с РБК.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что эти договоры обычно обменные и полностью оценить потерянную от расторжения выгоду достаточно сложно, поэтому каждый из них следует рассматривать комплексно. Обычно РФ предоставляет той или иной стране право на вход в свою экономзону, получая в обмен аналогичную возможность. А некоторыми соглашениями предусмотрена оплата права на промысел. Ведомство проанализирует все действующие договоры с Совфедом и Госдумой.

Шестаков добавил, что о запрете импорта рыбной продукции с Фарерских островов речь пока не идёт. Россия при принятии решений по этому вопросу будет ориентироваться на действия партнёров с Фарер, с которыми у нашей страны в рыболовной сфере сложились добрые отношения ещё со времён СССР. В РФ принимают во внимание то, что Фарерские острова присоединились к санкциям Запада, но сделали это ограниченно, так что если с их стороны не будет дальнейших недружественных шагов, то и Россия не станет ограничивать импорт рыбы из этого региона.