ПВО сбила два дрона ВСУ самолётного типа в Белгородской и Воронежской областях

Российские системы ПВО за ночь предотвратили две атаки Украины с применением БПЛА по объектам на территории РФ. Один из дронов самолётного типа был сбит над Белгородской областью, а второй — над Воронежской, сообщили в Минобороны.

"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, ещё один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области", — говорится в публикации ведомства.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин, в свою очередь, уточнил, что в результате ночной атаки БПЛА было разбито остекление двух многоквартирных домов и повреждено несколько автомобилей. Пострадавших нет.