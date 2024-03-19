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19 марта, 05:41

ПВО сбила два дрона ВСУ самолётного типа в Белгородской и Воронежской областях

Российские системы ПВО за ночь предотвратили две атаки Украины с применением БПЛА по объектам на территории РФ. Один из дронов самолётного типа был сбит над Белгородской областью, а второй — над Воронежской, сообщили в Минобороны.

"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, ещё один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области", говорится в публикации ведомства.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин, в свою очередь, уточнил, что в результате ночной атаки БПЛА было разбито остекление двух многоквартирных домов и повреждено несколько автомобилей. Пострадавших нет.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как в Калужской области украинский дрон собирался атаковать гражданское транспортное средство, но неожиданно разлетелся на куски прямо в воздухе, так и не нанеся удара. Тем не менее автомобиль всё же получил повреждения от упавших фрагментов беспилотного аппарата.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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