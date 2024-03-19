Ещё один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Противовоздушная оборона уничтожила ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, рассказали в Министерстве обороны РФ. О пострадавших и разрушениях на земле информация не приводится.

"Около 8:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве.