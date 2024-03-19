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19 марта, 06:54

Ещё один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Противовоздушная оборона уничтожила ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, рассказали в Министерстве обороны РФ. О пострадавших и разрушениях на земле информация не приводится.

"Около 8:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве.

Ранее сегодня Минобороны сообщало о сбитом над Белгородской областью беспилотнике самолётного типа. Второй дрон уничтожен над Воронежем. Мэр города Вадим Кстенин уточнил, что в результате атаки БПЛА было разбито остекление двух многоквартирных домов и повреждено несколько автомобилей. Пострадавших нет.


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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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