В Москве сверстницы устроили засаду девочке-кадету в школьном туалете и жёстко избили

Московская восьмиклассница госпитализирована с черепно-мозговой травмой после того, как её ударила сверстница в школьном туалете. Конфликт развился после ссоры в очереди в одной из детских поликлиник. Мать избитой, адвокат Ирина Царёва, уже обратилась к правоохранителям, сообщает SHOT.

Восьмиклассница нападает на сверстницу в школьном туалете. Видео © Telegram / SHOT

Родительница пострадавшей рассказала телеграм-каналу, что её дочь вместе с кадетским классом и преподавателем отправилась на диспансеризацию в братеевскую клинику. Там школьница попросила, чтобы её пропустили на осмотр к доктору без очереди, потому что спешила на тренировку. Девочкам из параллельного класса это пришлось не по душе — как рассказывает Царёва, одна из учениц 8-го "Д" класса сначала напала на её дочь посреди поликлиники, а несколько дней спустя взяла с собой подруг и устроила на девочку засаду в туалете школы, где они вместе учатся. Восьмиклассница с размаху ударила загнанную жертву по лицу. Пострадавшая — в травматологии с сотрясением мозга и травмой головы.

Адвокат также заявила, что обидчица уже давно задирает её дочь из-за внешного вида. Более того, по словам мамы пострадавшей, буйная восьмиклассница как-то притащила в школу лезвие и пугала им других девочек, а ещё у неё были приводы в полицейский участок. Правоохранители проводят проверку.