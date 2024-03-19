Стоматолог перечислила опасные народные методы отбеливания зубов

Белизна зубов — актуальный вопрос для многих, однако не все домашние методы имеют положительный эффект. Самым распространённым способом являются отбеливающие зубные пасты, но их использование на постоянной основе нежелательно, потому что могут повредиться твёрдые ткани зубов. Об этом рассказала "Газете.ru" стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Элина Хило.

К опасным методам она отнесла и лимонный сок с солью или водой, потому что это может привести к повышению чувствительности зубов, повреждению эмали и неравномерному отбеливанию. От отбеливания перекисью водорода тоже нужно отказаться, так как это чревато ожогами слизистой и повышением чувствительности. И вишенкой на торте Хило назвала отбеливание зубов активированным углём, после которого, помимо повреждённой слизистой, можно ещё получить проблемы с эмалью.

Стоматолог назвала последствия, которые грозят тем, кто отбеливает зубы в домашних условиях: истончение эмали, развитие кровоточивости дёсен, аллергическая сыпь в области рта, раздражение слизистых оболочек внутри рта. Хило рекомендует для получения безопасного и красивого результата обратиться к подходящему специалисту, который без вреда здоровью решит эту проблему.

"Для бережного и безопасного отбеливания зубов следует обратиться к врачу-стоматологу, который назначит вам необходимые процедуры", — подытожила она.