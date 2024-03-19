Убитый посетитель чайханы в Петербурге был директором студии дизайна 19 марта, 08:13 Алексей Исаков и убитый им в чайхане Павел. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Застреленным в петербургской чайхане оказался 40-летний гендиректор студии дизайна, расположенной в Ленинградской области. Фирма небольшая, но приносила владельцу неплохой доход, пишет "Mash на Мойке".

Убийство в чайхане в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Павел жил в посёлке Елизаветино Гатчинского района, там же зарегистрировано его предприятие. Мужчину застрелил в чайхане его 40-летний знакомый Алексей Исаков из-за большого денежного долга. Полиция нашла в кармане убитого 2 миллиона 400 тысяч рублей, которые могли быть частью задолженности.

Стрелявший уже был судим за кражу и нарушения ПДД, а также суд дважды прекращал в отношении него дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, преступление было совершено накануне вечером. Мужчина расстрелял собеседника, с которым сидел за одним столом в чайхане "Чабрец" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Он уже задержан. Стрелком оказался ранее судимый 40-летний житель Северной столицы.

Авторы Татьяна Миссуми