Солдат ВСУ сдался в плен из-за заклинившего в разгар боя польского автомата Grot 19 марта, 08:40 Бойцы ВСУ жалуются на польские винтовки. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинский боец сдался в плен российским войскам, так как у него заклинило польский автомат Grot и он не смог больше отстреливаться. Об этом пишет еженедельник "Звезда".

Польское оружие давно вызывает критику со стороны ВСУ из-за своей ненадёжности. Указанный инцидент произошёл весной 2023 года. Украинский солдат поднял руки и отбросил винтовку Grot, которая внезапно перестала работать в самый разгар боевых действий.

Польский автомат подходит разве что для полиции, когда нужно выехать на место преступления и иметь при себе оружие на всякий случай, поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Режиссёр. А в боях такая винтовка бесполезна, после нажатия на спусковой крючок механизм постоянно заедает, и вместо серии выстрелов происходит только один.

Также польское оружие быстро ржавеет, а его комплектующие забиваются землёй и грязью во время военных действий. Российский боец добавил, что не раз слышал от украинских военнопленных о низкой точности стрельбы Grot и выпадении деталей прямо во время использования.

Ранее Life.ru показал видео, как украинские военные въехали в яму на немецком танке Leopard 2 и застряли там, после чего экипаж выбрался и сбежал, бросив технику. Хвалёные западные танки оказались не готовы к бездорожью.

Авторы Татьяна Миссуми