Сомнолог рассказала, когда младенцы начинают видеть сны

У взрослых фазы быстрого сна, в котором они видят сны, занимают 10–20% от общего времени сна, у новорождённых — 80%, но к 4 месяцам показатель сокращается до 40%, а к 3 годам — до 30%. Однако это вовсе не означает, что детям снится больше снов. Сюжетные сны ребёнок начинает видеть с 4 лет, чего не скажешь о кошмарах, которые снятся уже после 1,5 года. Об этом рассказала невролог, сомнолог, специалист детской клиники "Прогноз", кандидат медицинских наук Наталья Коньшина.

"Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже — с четырёхлетнего возраста", — добавила сомнолог "Газете.ru".

Основной причиной ранних кошмаров она назвала повышенное напряжение нервной системы, потому что в этот период ребёнок отказывается от дневного сна и устаёт от длительного бодрствования. Невролог также отметила, что ночные страхи и ночные кошмары — разные явления, потому что первые возникают "через два часа после засыпания", а вторые — "в утренние часы".