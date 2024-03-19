В Германии назвали главное препятствие на пути мирного урегулирования конфликта на Украине
Вагенкнехт: Западу нужно перестать вооружать Киев и начать переговоры по Украине
Западу стоит понять необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине и прекратить поставки оружия Киеву. Об этом в разговоре с телеканалом Welt заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определённой мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идёт обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Всё это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — сказала она.
Вагенкнехт добавила, что в ряде стран уже осознали важность мирного урегулирования ситуации в Незалежной, поэтому остановили финансирование и поставки вооружений киевскому режиму. Член Бундестага назвала удивительным то, что власти ФРГ по-прежнему исключают возможность переговоров с РФ, а также раскритиковала политику применяемых в отношении России санкций и призвала вновь наладить партнёрство.
Кстати, ранее в американской прессе появилась информация о том, что Китай пытается склонить европейские страны к проведению мирных переговоров по Украине. Принимающим государством может быть Швейцария. Вместе с тем в материале говорится, что Пекин объявит бойкот любым встречам по этому вопросу, если на них не будет присутствовать российская сторона.
ТАСС / DPA / Carsten Koall