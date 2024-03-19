Западу стоит понять необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине и прекратить поставки оружия Киеву. Об этом в разговоре с телеканалом Welt заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

"Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определённой мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идёт обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Всё это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — сказала она.

Вагенкнехт добавила, что в ряде стран уже осознали важность мирного урегулирования ситуации в Незалежной, поэтому остановили финансирование и поставки вооружений киевскому режиму. Член Бундестага назвала удивительным то, что власти ФРГ по-прежнему исключают возможность переговоров с РФ, а также раскритиковала политику применяемых в отношении России санкций и призвала вновь наладить партнёрство.