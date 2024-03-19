Челябинка смыла котёнка в унитаз и предстала перед Фемидой В Челябинске суд оштрафовал женщину за смытого в унитаз котёнка 19 марта, 09:07 Женщина смыла котёнка в унитаз и была оштрафована. Обложка © freepik

В Челябинске суд приговорил к штрафу в семь тысяч рублей женщину, которая смыла в унитаз новорождённого котёнка. Спасти животное не удалось. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

"46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий, повлёкшее его гибель)", — уточнили в ведомстве.

Женщина проживает в коммунальной квартире по улице Солнечная. В июне 2023 года она бросила в унитаз котёнка и смыла. Жалобное мяуканье в трубе услышал сосед подсудимой. Он попытался спасти питомца, а также вызвал полицию. Несмотря на старания мужчины, котёнок погиб.

Ранее Life.ru писал, что в квартире в Саранске при пожаре из-за упавшего обогревателя сгорело восемь кошек. Хозяин оставил прибор включённым и ушёл, а питомцы опрокинули устройство.

Авторы Татьяна Миссуми