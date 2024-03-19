Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР по всей линии фронта
Российские военные на территории Донецкой Народной Республики успешно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения. Такими данными поделился с журналистами во вторник, 19 марта, глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, продвижение есть даже на самых сложных участках фронта.
"Ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
Ранее Life.ru писал, что на Авдеевском направлении российские войска продолжают ликвидировать самые дефицитные образцы вооружения НАТО, которые были поставлены Киеву. В частности, за последние недели нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях.
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