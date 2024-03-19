Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР по всей линии фронта

Российские военные на территории Донецкой Народной Республики успешно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения. Такими данными поделился с журналистами во вторник, 19 марта, глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, продвижение есть даже на самых сложных участках фронта.

"Ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".