Россияне списали трудности с поиском работы на усталость, лень и домашние дела

22% россиян от поиска работы отвлекают домашние дела, однако самокритичность в крови у 20% жителей России — они считают отвлекающими факторами свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. Такие данные опроса приводит RT, основываясь на опросе SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Есть и те, кто "скидывает эту ношу" на социальные сети и Интернет (9%), непонимание в поиске (8%), хобби и увлечения (5%), телефонные звонки и СМС (4%), друзей и хорошую погоду (2%), телевизор (1%). И лишь 46% респондентов сказали, что их ничего не отвлекает.