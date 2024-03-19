"Видны невооружённым глазом": Песков оценил попытки НАТО укрепиться на Кавказе

Кремль в курсе деятельности НАТО по расширению присутствия альянса на Кавказе, маловероятно, что она позволит сделать ситуацию в регионе более предсказуемой или стабильной. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга на Кавказ.

"Общие устремления НАТО закрепить своё присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооружённым глазом. Также есть понимание, что, собственно, попытки НАТО каким-то образом расширить своё влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации", — сообщил официальный представитель Кремля.