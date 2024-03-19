Священник призвал россиян отказаться от залипания в Сети и праздности во время Великого поста Священник Муравьёв призвал в Великий пост воздержаться от телевизора и Интернета 19 марта, 10:28 Священник призвал в Великий пост воздержаться от телевизора и Интернета. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Часто Великий пост, начавшийся у православных христиан, воспринимают как диету, но ограничения в еде носят исключительно аскетический характер, призванный воспитать в нас воздержание. Об этом Life.ru рассказал священник Сергий Муравьёв. Он призвал постящихся россиян воздержаться также от телевизора и Интернета.

"Великий пост — весна духовная. Это период нашего деятельного покаяния и приготовление к празднику Пасхи — Воскресения Христова. Постом мы стремимся ограничить себя от суеты мира и воздерживаемся от всяческих увеселений. Телевизор и Интернет в том числе", — подчеркнул он.

Священник посоветовал выстроить гармоничные отношения с источниками информации и, как говорил апостол Павел, "попечение от плоти не превращать в похоти". Он напомнил, что в этот период времени приветствуется молитва, посещение богослужений, добрые дела и помощь ближним. Не приветствуется эгоизм, праздность, невоздержанность.

Напомним, что 18 марта у православных верующих начался Великий пост — главный и наиболее строгий период воздержания в христианстве. Он продлится 48 дней и завершится Пасхой 5 мая. В пост запрещено употреблять все продукты животного происхождения — мясо, рыбу, птицу, морепродукты. Также придётся отказаться от молока, йогуртов, кефира, кондитерских изделий, сливочного масла. О том, какие продукты помогут поддержать здоровье постящихся в этот период, читайте в этом материале Life.ru.