Более 34 тысяч заявок поступило на участие в программе "Время героев"

Уже более 34 тысяч заявок было получено в ходе регистрации участников отбора на образовательную программу "Время героев". Об этом сообщили организаторы в телеграм-канале проекта. Регистрация участников отбора продлится до 8 апреля 2024 года.

На сегодняшний день заявки поступили от представителей всех возрастных групп, самая большая доля приходится на участников в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85%.