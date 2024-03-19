Более 34 тысяч заявок поступило на участие в программе "Время героев"
Уже более 34 тысяч заявок было получено в ходе регистрации участников отбора на образовательную программу "Время героев". Об этом сообщили организаторы в телеграм-канале проекта. Регистрация участников отбора продлится до 8 апреля 2024 года.
На сегодняшний день заявки поступили от представителей всех возрастных групп, самая большая доля приходится на участников в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85%.
Напомним, что о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" объявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Проект предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.
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