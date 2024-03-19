Воробьёв обещал выделить 10 млрд на модернизацию котельных в Подмосковье

За последние два месяца по каждому муниципалитету с целью анализа всего, что касается тепла и электроэнергии, созывались штабы. Для подготовки к следующей зиме уже запланирован новый объём работы. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв, пишет телеканал "360".

Более того, губернатор заявил, что налажено тесное партнёрство с федеральным правительством, Министерством ЖКХ и Минэнергетики, профильными вице-премьерами, Госдумой. Планируется выделить не менее 10 миллиардов рублей, чтобы "закрыть аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных".

"Эта работа так же, как и Москва, не сразу строилась. Она не сразу достигнет результата. Точнее, она достигнет результата сразу, но стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло-, водо- и электроснабжения", — резюмировал Воробьёв.