Найден симптом рака, который проявляется только ночью

Иногда о развитии различных видов рака могут говорить неочевидные сигналы, которые подаёт человеку его тело. Об этом рассказали пациенты британских клиник, заболевшие онкологией, в интервью с Metro.

68-летний Майкл после проведения активной тренировки и выпитой чашки кофе пошёл в туалет, где заметил, что его моча приобрела цвет розового вина. Мужчина обратился к врачу, после чего специалисты провели у него анализ мочевого пузыря, в ходе которого обнаружили опухоль, и вовремя её удалили.

64-летняя Джилл заметила у себя одышку, но списала всё на возраст и недостаток активности. Однако затем она обнаружила растущее уплотнение в паху, незаживающие язвы в ноздрях и синяки из-за малейшего воздействия на кожу. Визит к врачу показал, что у Джилл острый миелоидный лейкоз.

45-летний Али Абдул много спал и постоянно потел во сне, из-за чего ему приходилось несколько раз за ночь менять одежду. После года ночной потливости он пришёл к доктору, который обнаружил у него лимфому Ходжкина.

Онколог Питер Джонсон рассказал, что начальные признаки наличия рака у людей могут отличаться. Необходимо прислушиваться к своему телу, чтобы не пропустить этот момент.

"Но важно знать, какое состояние нормально для вас, чтобы заметить изменения. Если с вашим телом что-то не так, обратитесь к терапевту. Может быть, ничего страшного не найдут, но ранняя диагностика рака может спасти вашу жизнь", — предостерегает врач.