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ВСУ за сутки лишились более 215 военных и 3 танков на Донецком направлении

19 марта, 11:08
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 215 военных. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 215 военных. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике свыше 215 украинских солдат, три танка противника, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка ДНР", — уточнили в ведомстве.

Также ВСУ лишились во время контрбатарейной борьбы польской артиллерийской установки Krab, двух комплексов "Гвоздика", гаубицы Д-30 и зенитно-артиллерийской системы С-60.

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Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника за минувшие сутки. Кроме того, перехвачены 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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