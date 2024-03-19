ВСУ за сутки лишились более 215 военных и 3 танков на Донецком направлении 19 марта, 11:08 ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 215 военных. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике свыше 215 украинских солдат, три танка противника, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка ДНР", — уточнили в ведомстве.

Также ВСУ лишились во время контрбатарейной борьбы польской артиллерийской установки Krab, двух комплексов "Гвоздика", гаубицы Д-30 и зенитно-артиллерийской системы С-60.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника за минувшие сутки. Кроме того, перехвачены 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire.

Авторы Татьяна Миссуми