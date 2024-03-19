Путин: Россияне ждут от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы

Народ России ждёт от Федеральной службы безопасности и других спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

По его словам, важнейшая гарантия успешного решения этих задач — это защита суверенитета страны, безопасности граждан и от внешних, и от внутренних угроз.

"Поэтому народ страны — народ России — ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских спецслужб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — подчеркнул глава государства.