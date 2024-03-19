Путин: Россияне ждут от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы
Народ России ждёт от Федеральной службы безопасности и других спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.
По его словам, важнейшая гарантия успешного решения этих задач — это защита суверенитета страны, безопасности граждан и от внешних, и от внутренних угроз.
"Поэтому народ страны — народ России — ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских спецслужб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — подчеркнул глава государства.
В ходе выступления Владимир Путин также призвал спецслужбы РФ не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы и теперь действуют в интересах врага. По словам главы государства, этих преступников нужно искать поимённо и наказывать без срока давности.
Life.ru