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19 марта, 11:30
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Путин: Россияне ждут от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы

Народ России ждёт от Федеральной службы безопасности и других спецслужб результативных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

По его словам, важнейшая гарантия успешного решения этих задач — это защита суверенитета страны, безопасности граждан и от внешних, и от внутренних угроз.

"Поэтому народ страны — народ России — ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских спецслужб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", подчеркнул глава государства.

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В ходе выступления Владимир Путин также призвал спецслужбы РФ не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы и теперь действуют в интересах врага. По словам главы государства, этих преступников нужно искать поимённо и наказывать без срока давности.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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