Путин приказал наращивать боевой потенциал погранвойск, особенно в Чёрном море

Боевые возможности пограничных отрядов должны наращиваться как на суше, так и в море, особенно в Черноморском регионе. Такое распоряжение выдал президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причём не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", — сказал российский лидер.

Он добавил, что в первую очередь это относится к отрядам в Чёрном море.