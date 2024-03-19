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19 марта, 11:49

Путин приказал наращивать боевой потенциал погранвойск, особенно в Чёрном море

Путин: Надо увеличить боевые возможности погранвойск и мобильных групп

Боевые возможности пограничных отрядов должны наращиваться как на суше, так и в море, особенно в Черноморском регионе. Такое распоряжение выдал президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причём не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", — сказал российский лидер.

Он добавил, что в первую очередь это относится к отрядам в Чёрном море.

Путин: Россияне ждут от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы
Путин: Россияне ждут от спецслужб результативных действий в ответ на вызовы

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин будет принимать участие в коллегии ФСБ. Также он проведёт несколько экономических совещаний по реализации положений из Послания Федеральному собранию и совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Владимир Озеров
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