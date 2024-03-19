Путин приказал наращивать боевой потенциал погранвойск, особенно в Чёрном море
Путин: Надо увеличить боевые возможности погранвойск и мобильных групп
Боевые возможности пограничных отрядов должны наращиваться как на суше, так и в море, особенно в Черноморском регионе. Такое распоряжение выдал президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причём не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", — сказал российский лидер.
Он добавил, что в первую очередь это относится к отрядам в Чёрном море.
Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин будет принимать участие в коллегии ФСБ. Также он проведёт несколько экономических совещаний по реализации положений из Послания Федеральному собранию и совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав