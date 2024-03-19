Регион

Уведомления отключены

19 марта, 11:52

Путин назвал шантажом заявления Запада о возможности терактов в России

Избранный президент России Владимир Путин назвал шантажом недавние провокационные заявлениях западных структур о возможности терактов на территории нашей страны. Речь об этом зашла на заседании коллегии ФСБ во вторник, 19 марта.

"Всё это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", убеждён глава государства.

"Это вторжение": В Сенате забили тревогу из-за страшной угрозы, нависшей над США
"Это вторжение": В Сенате забили тревогу из-за страшной угрозы, нависшей над США

Напомним, что на днях американское посольство в Москве также распространило пугающее сообщение о растущей возможности терактов. В российском МИД этому сообщению удивились, ведь американские коллеги не предупреждали их ни о чём подобном по дипломатическим каналам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • ФСБ России
  • США
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров