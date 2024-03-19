Экономист составила топ-5 роковых ошибок в обращении с деньгами

Наличие кредитов говорит прежде всего о неумении человека жить по средствам. Нужно в день получения заработной платы заранее планировать свои расходы и по возможности откладывать хотя бы 10%, советует экономист Светлана Павельчук.

Отсутствие финансовой подушки также значимо при построении благоприятных отношений с деньгами, потому что есть риск оказаться на мели. Однако специалист не советует экономить на важных вещах. Павельчук рекомендует с уважением относиться к средствам и не вкладывать их в сомнительный бизнес или тратить зарплату за раз. Одной из самых роковых ошибок экономист считает отсутствие цели, потому что только она способна сохранить бюджет от ненужных трат.

"Человек без цели никогда не будет правильно управлять финансами. Напишите себе план — и не какой-то фантастический, а реальный — на что вам нужны деньги. Только цель может удержать ваш бюджет от лишних трат. Когда чётко понятно, зачем вам нужны деньги, вас не искусит ни одно манипулятивное рекламное объявление", — резюмировала эксперт в диалоге с "Газетой.ru".