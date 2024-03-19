Госдума запретила служить по контракту в СВО подозреваемым в педофилии 19 марта, 13:02 Госдума запретила участие в СВО подозреваемым в педофилии. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Госдума РФ утвердила поправку, по которой подозреваемые в педофилии не вправе подписывать контракт о военной службе в зоне СВО. Ранее такой запрет касался уже осуждённых за подобные преступления и готовых поступить в ряды ВС РФ.

Указанная поправка появилась ко второму чтению законопроекта, который позволяет освобождать от уголовной ответственности лиц, поступивших на контрактную военную службу в период спецоперации. Изменения касаются закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как разъясняется, сейчас пойти на службу в ВС РФ по контракту в период мобилизации или военного положения могут лица, осуждённые за преступления, если это не статьи о педофилии, нарушении общественной безопасности или подрыве конституционных основ государства. Также заключить контракт могут подсудимые по преступлениям небольшой и средней тяжести.

Поправки позволят поступить на службу в ВС РФ при мобилизации и в военное время подозреваемым в совершении преступлений, вне зависимости от их тяжести. Однако будут сделаны исключения, аналогичные для осуждённых. А именно — контракт не смогут заключить лица, которые находятся под следствием по делу о педофилии или же за терроризм и нарушение конституционных основ РФ.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, который сформирует механизм освобождения от уголовной ответственности военных, служащих по контракту в ВС РФ. Это касается только лиц, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, а также осуждённых, за исключением статей о педофилии, терроризме или подрыве конституционных основ государства.

Авторы Татьяна Миссуми