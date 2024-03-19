Россиянам рассказали о налоговых вычетах в 2024 году Эксперт Моргунова назвала налоговые вычеты, которые ждут россиян в 2024 году 19 марта, 13:56 Россияне вправе получить налоговые вычеты. Обложка © Freepik

Каждый россиянин имеет право на вычеты по НДФЛ, однако не все понимают, что это такое, как их получить и на какие суммы от государства можно рассчитывать. Об этом в беседе с Life.ru рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии "Моё дело" Анастасия Моргунова.

В 2024 году граждане могут рассчитывать на следующие налоговые вычеты: стандартные — на работника и детей; социальные — это, к примеру, вычеты на лечение или обучение; имущественные — при приобретении и продаже имущества; профессиональные — по доходам ИП, нотариусов, адвокатов, авторских вознаграждений и т.п.; инвестиционные — при реализации ценных бумаг или внесении средств на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Россияне вправе получить стандартные налоговые вычеты, отличающиеся от прочих налоговых вычетов по НДФЛ. Для этого налогоплательщик не должен выполнять какие-то особые действия или доказывать свои расходы — он должен просто относиться к определённой группе лиц. Анастасия Моргунова Сооснователь онлайн-бухгалтерии "Моё дело"

В этом году работники-налогоплательщики имеют право на три типа стандартных вычетов: 1. На 500 рублей в месяц — положен гражданам, имеющим звание Героя СССР или РФ, орден Славы трёх степеней, а также участникам ВОВ, инвалидам I и II группы, бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим в радиационных авариях, донорам костного мозга и некоторым другим категориям граждан.

2. На 3000 рублей в месяц — положен инвалидам войн, гражданам, которые пострадали во время аварии на Чернобыльской АЭС, от аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году, а также во время испытаний ядерного оружия или участвовали в сборке ядерного оружия, и некоторым другим категориям граждан.

3. Детские вычеты для родителей, усыновителей или опекунов — 1400 рублей на первого и второго ребёнка; 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребёнка в возрасте до 18 лет (а при очном обучении до 24 лет). Вычет на ребёнка-инвалида составляет 12 тысяч рублей — родителям и усыновителям; 6000 рублей — опекунам, попечителям и приёмным родителям.

Можно также получить социальный вычет на обучение детей. С 2024 года максимальная сумма такого вычета увеличилась с 50 до 110 тысяч рублей. Есть и другие соцвычеты. На них в этом году распространяется одно общее ограничение в 150 тысяч рублей в год (а не 120 тысяч, как было ранее).

В частности, на обучение самого работника, его брата (сестры), супруга (супруги); на оказанные медицинские услуги и лекарства; на добровольное пенсионное страхование; на добровольное страхование жизни по договорам на срок не менее пяти лет; на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии; на прохождение независимой оценки своей квалификации; на физкультурно-оздоровительные услуги.

Причём, если у человека есть право на несколько социальных вычетов, он сам может выбрать, какие суммы заявить в пределах этих 150 тысяч. Анастасия Моргунова Сооснователь онлайн-бухгалтерии "Моё дело"

Ещё одна группа вычетов — имущественные. Россияне имеют право на "кешбэк" при приобретении и строительстве дома или квартиры. Такой вычет можно получить в сумме фактически произведённых расходов, но не более 2 миллионов рублей. При этом по расходам на проценты по ипотеке россияне могут взять вычеты не более чем на 3 миллиона рублей.

Профессиональный налоговый вычет уменьшает налогооблагаемую базу, то есть ту сумму, с которой уплачивается НДФЛ. С помощью него можно вернуть часть уплаченного государству налога, однако для этого типа вычетов правила расчёта сильно отличаются, объяснила эксперт. На этот вычет имеют право ИП, физлица, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы, адвокаты и авторы, получающие гонорары. Сумма выплаты будет зависеть от того, есть ли документы, подтверждающие расходы.

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