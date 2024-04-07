Какие северные территории России хотят захватить наши соседи Почему наш Север пока не может быть территорией мира и на какие российские земли претендуют наши враги из Финляндии, Швеции, Канады и США. 6 апреля, 21:31 Какие территории на Севере хотят отнять у России соседи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Карельский перешеек — Финляндия

После вступления Финляндии в НАТО эта страна вспомнила о своей давней мечте — о Карельском перешейке и северном побережье Ладоги. Подобная ситуация впервые возникла в 1917 году после революции. Тогда финские националисты тоже решили, что наступило время для реализации идеи "великой Финляндии", и белофинны заняли Карельский перешеек и Кольский полуостров. Пришедшие к власти большевики не могли оказать действенного сопротивления: страну разрывала Гражданская война и интервенция. Поэтому в 1921 году они пошли на временные уступки финнам. Финляндии отошёл Карельский перешеек и северное побережье Ладоги, город Выборг и незамерзающий порт Печенга (Петсамо) на Кольском полуострове.

Остров Окунёвый на озере Вуокса в Карелии. Фото © Wikipedia / Дмитрий А. Моттл

Только в 1940 году, во время Зимней войны с Финляндией, СССР сумел отодвинуть её границу от Ленинграда и вернуть Карельский перешеек под контроль. Но финны не сдались. Взять реванш они попытались уже в 1945 году, обещая свою пламенную дружбу в ответ на передачу им земель возле Сайменского канала. Но Сталин торговаться не стал, и граница осталась неизменной. В 1990-х годах финны продолжили атаковать Россию — они пытались договориться с президентом Борисом Ельциным о выкупе Карелии, но, к счастью, до этого не дошло.

Они и сейчас не бросают идею отобрать Карелию у России. В Финляндии существует националистическая организация "ПроКарелия", целью которой является возвращение Карелии, Выборга и некоторых других территорий финнам. Уже разработаны планы экономического освоения российских земель, 300 тысяч переселенцев готовы занять русские сёла и города. Финны искренне надеются, что Россия распадётся к 2025 году и они просто перерисуют свои границы в соответствии со своими желаниями. А русских, которых в Карелии больше 80%, вышвырнут вон. На чём эти мечты основаны — не спрашивайте, мы не в курсе.

Выборг — Швеция и Финляндия

Выборг в Ленинградской области. Фото © Getty Images / Aleksesmont

Кроме Карелии, Финляндия мечтает вернуть себе город Выборг, ведь в 1811 году император Александр I милостиво "подарил" Выборгскую губернию финнам. Среди русских она получила название Старая Финляндия, в отличие от Новой Финляндии, которая была завоёвана только что. Именно в ту пору граница между Россией и финнами прошла всего в 25 километрах от Санкт-Петербурга.

В 1921 году большевики "отпустили" финнов восвояси вместе с Выборгом. В Финляндии этот город называли Виипури. Выборг был возращён в СССР только в марте 1940 года в результате ночного штурма. Во время Великой Отечественной войны финны снова заняли город, и он был освобождён в 1944 году войсками Ленинградского фронта.

Следующую попытку вернуть город под свой контроль финны предприняли при Хрущёве — они были готовы обменять на город один из районов Заполярья. Однако договориться не удалось — Хрущёва, к счастью, сместили.

На город Выборг претендует ещё одна страна НАТО — это Швеция. В XII веке шведы захватили территорию Выборга с карельскими поселениями и основали здесь замок Виборг и поселение, которое спустя 100 лет получило статус города. Выборг и земли вокруг него вошли в состав России в 1706 году после победы императора Петра Великого в Северной войне. Переход города под юрисдикцию России был закреплён Ништадтским договором 1721 года. Теперь шведы делают всё возможное, чтобы признать Ништадтский мирный договор ничтожным.

Кольский полуостров и Архангельская область — Финляндия

Кольский полуостров. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Тут опять отличились финны. По мнению финских националистов, великая Финляндия должна прирасти не только Карелией и Прибалтикой, но и Кольским полуостровом. А конкретно Печенежским районом площадью 10 тысяч квадратных километров и восточной частью региона Салла, который сейчас является частью Мурманской области. Российскими землями Кольского полуострова озабочена ещё одна националистическая финская организация — "Истинные финны". Она была создана в середине 1990-х годов и продвигала идею "Финляндия — для финнов". В нулевых она недолго замолчала, а после украинского Майдана голоса националистов зазвучали громче: "Истинные финны" стали озвучивать территориальные претензии к России.

Финский политолог Йохан Бекман в 2018 году в интервью российским журналистам рассказал, что за "Истинными финнами", скорее всего, стоят американские кураторы и целью подобных заявлений являются провокации и попытки осложнить отношения Финляндии и России.

"Это одна из гибридных операций ЦРУ против России", — считает Йохан Бекман. А самые отчаянные националисты лелеют мечты отобрать у России весь Русский Север, включая Архангельскую область — вплоть до Урала.

Хребет Ломоносова — Канада

Вы удивитесь, но некоторые северные страны, пренебрегая международными законами о территориальных водах или, вернее, пользуясь молчанием соседей, начинают выдвигать претензии к районам, весьма далёким от их территорий. Первой так делала Канада. На бумаге у себя в стране её чиновники продлили территориальные воды на севере аж до Северного полюса. Официально никаких претензий канадцы пока не предъявили, но это всего лишь пробный шаг.

Следом за ними последовала Дания — одна из немногих стран, которые всё ещё имеют колонии на других континентах. У Дании это Гренландия. Так вот, основываясь на канадском опыте, датчане в 2014 году предъявили претензии на весь полярный шельф к северу от острова. Это территория площадью 895 000 квадратных километров, которая простирается через Северный полюс, захватывает Ледовитый океан в нашем полушарии и подходит непосредственно к морским границам России.

Делается это якобы на основании того, что датчане считают хребет Ломоносова, проходящий по дну Ледовитого океана, продолжением Гренландии. Географически хребет Ломоносова пересекает центр океана рядом с Северным полюсом и простирается от российских Новосибирских островов до острова Элсмир. Ширина гор составляет от 60 до 200 километров, а высота — 3300–3700 метров над дном океана. В самом мелком месте слой воды над вершинами гор составляет чуть больше 900 метров.

Остров Элсмир действительно находится рядом с Гренландией, но это территория Канады, которая тоже активно претендует на хребет Ломоносова. В 2010 году Правительство Канады заявило, что будет отстаивать свои интересы в том числе и военными методами.

Остров Врангеля — США и Канада

Остров Врангеля. Фото © Wikipedia / Борис Соловьёв

На остров Врангеля, который находится в 147 километрах севернее Чукотки, претендуют сразу два государства — США и Канада. Причём если Канада давно высказывала претензии по этому поводу, то США заговорили об этом осенью 2022 года, когда авторы портала The Wall Street Journal заявили, что остров принадлежит США на том основании, что-де американцы высадились на него раньше русских — в 1881 году. При этом авторы публикации умолчали о том факте, что морская граница между Российской империей и США была определена в 1867 году и прошла по меридиану между островами Ратманова и Крузенштерна в море Беринга. Все острова, находящиеся западнее этой линии, принадлежат России.

Но все понимают: дело не в острове, на котором ничего нет. Дело в том, что остров Врангеля — прекрасный плацдарм для атаки американских ястребов на просторы Дальнего Востока и Сибири. Ну да не на тех напали — в последние годы на острове Врангеля находится наша военная база.

Претензии Канады весьма схожи с претензиями американцев. Канадцы считают остров своим лишь на том основании, что в 1913 году канадская экспедиция Роберта Бартлетта, отправившаяся на судне "Карлак" искать неведомый северный материк, высадилась на остров. Высадка была вынужденной — судно было затёрто льдами и пошло ко дну, и канадцам пришлось зимовать на бесплодном клочке суши. Напомним, что русские высадились на острове в 1911 году, а на карты его нанесли ещё в 1707 году.

Берингово море — США

Побережье Берингова моря. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Впервые претензии на всё Берингово море американцы выдвинули ещё в 1870 году. Они просто... предложили всему миру считать это море внутренним морем Америки. Согласно их идее, САСШ должны были отойти все территории восточнее 167° долготы. То есть вся акватория моря и побережье Чукотки — от Певека на севере до Олюторского залива на востоке. Разумеется, мировое сообщество и Россия на это не пошли.

Но американский бизнес действует не мытьём, так катаньем. В 1977 году США сумели оттяпать у СССР внушительную часть акватории моря якобы взамен на разрешение на вылов рыбы у берегов США. Впрочем, разрешение это американцы вскоре отозвали, заявив, что СССР — страна-агрессор и потому должен жить под санкциями. Следующая потеря территорий случилась из-за предательства министра Эдуарда Шеварднадзе. Накануне развала Советского Союза он подарил США огромный кусок Берингова моря — 77 700 квадратных километров, включая нефтеносный шельф.

В прошлом году США выкатили новые претензии на морской шельф. Всего они претендуют на миллион квадратных километров шельфа, однако большая часть претензий приходится на Ледовитый океан севернее Аляски. На Берингово море приходится примерно треть претензий. Это очень похоже на политику чешуи, когда за один раз отнимают небольшую часть территории. Но цель янки очевидна: им нужно перерезать Северный морской путь и поставить его под свой контроль, окружив нас со всех сторон.

Авторы Майя Новик