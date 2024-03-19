Макрон и Щольц условились поговорить с Путиным в "правильный момент" Шольц и Макрон готовы поговорить с Путиным, но ждут "правильного момента" 19 марта, 14:03 Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начнёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, когда наступит "правильный момент". Немецкий лидер заверил, что такого же мнения придерживается и французский коллега Эмманюэль Макрон.

"Прямые переговоры [с Владимиром Путиным] были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал, в частности Эмманюэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", — уточнил Шольц во время конференции Europe 2024 в Берлине.

По мнению канцлера, Запад должен дать понять Москве, что будет поддерживать Киев так долго, как это потребуется. Шольц уверен, что завершением конфликта должен стать "справедливый" мир, а не выполнение Украиной российских условий.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил с анонсом очередного пакета военной помощи для Украины объёмом около 500 миллионов евро. Детали он раскрывать пока не стал.

Авторы Татьяна Миссуми