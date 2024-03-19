Макрон и Щольц условились поговорить с Путиным в "правильный момент"
Шольц и Макрон готовы поговорить с Путиным, но ждут "правильного момента"
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начнёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, когда наступит "правильный момент". Немецкий лидер заверил, что такого же мнения придерживается и французский коллега Эмманюэль Макрон.
"Прямые переговоры [с Владимиром Путиным] были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал, в частности Эмманюэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", — уточнил Шольц во время конференции Europe 2024 в Берлине.
По мнению канцлера, Запад должен дать понять Москве, что будет поддерживать Киев так долго, как это потребуется. Шольц уверен, что завершением конфликта должен стать "справедливый" мир, а не выполнение Украиной российских условий.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступил с анонсом очередного пакета военной помощи для Украины объёмом около 500 миллионов евро. Детали он раскрывать пока не стал.