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19 марта, 15:38

"Я не изменяю": Модель Onlyfans с двумя вагинами призналась, что крутит роман сразу с двумя

Daily Mail: Британка, родившаяся с двумя вагинами, встречается с двумя мужчинами

Эни Шарлотт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annieecharlotte

Эни Шарлотт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annieecharlotte

Британка Эни Шарлотт (Annie Charlotte), которая родилась с двумя вагинами, призналась, что у неё есть два бойфренда. При этом 25-летняя девушка утверждает, что она не изменяет им, так как они "пользуются" разными влагалищами.

Как пишет Daily Mail, в 16 лет у Эни Шарлотт была диагностирована патология, которая называется дидельфиз матки (удвоение влагалища). Девушка не стала расстраиваться из-за особенностей своей физиологии, а завела канал на Onlyfans, который принёс ей свыше одного миллиона фунта стерлингов, а также вступила в серьёзные отношения, да ещё и не в одни.

"Я никому не изменяю. <...> Я, конечно, не рассказывала им о втором партнёре, и не думаю, что им нужно это знать. У них обоих есть собственное влагалище, с которым они занимаются сексом", — призналась британка.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал о семи знаках зодиака — чистокровных изменщиках, которые не пропустят мимо ни одну юбку. Первыми в списке оказались представители Близнецов, которым постоянно нужен всплеск адреналина и человек, который будет соответствовать их активному образу жизни. А если не уделять половинке достаточно внимания, то рано или поздно ей просто станет скучно. Подробнее о том, какие представители зодиакального круга предрасположены к неверности, — в нашем материале.

Наталья Исакова
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