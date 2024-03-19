"Я не изменяю": Модель Onlyfans с двумя вагинами призналась, что крутит роман сразу с двумя

Британка Эни Шарлотт (Annie Charlotte), которая родилась с двумя вагинами, призналась, что у неё есть два бойфренда. При этом 25-летняя девушка утверждает, что она не изменяет им, так как они "пользуются" разными влагалищами.

Как пишет Daily Mail, в 16 лет у Эни Шарлотт была диагностирована патология, которая называется дидельфиз матки (удвоение влагалища). Девушка не стала расстраиваться из-за особенностей своей физиологии, а завела канал на Onlyfans, который принёс ей свыше одного миллиона фунта стерлингов, а также вступила в серьёзные отношения, да ещё и не в одни.

"Я никому не изменяю. <...> Я, конечно, не рассказывала им о втором партнёре, и не думаю, что им нужно это знать. У них обоих есть собственное влагалище, с которым они занимаются сексом", — призналась британка.