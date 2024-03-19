Легендарный паралимпиец Бурлаков удивлён, что МОК "ещё не приватизировал Солнце"
Российский спортсмен-паралимпиец, зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков признался, что испытал отвращение от нового заявления МОК, который обвинил Россию в политизации спорта и призвал игнорировать Игры дружбы. По словам собеседника Life.ru, степень абсурда западных спортивных функционеров уже достигла пиковой точки.
Удивлён, как это ещё спортсменам никто не запрещает воздухом дышать. Чувствую, скоро и Солнце приватизируют. То есть нам уже диктуют, что у себя в стране, на нашей территории, за наш счёт мы не должны проводить спортивные соревнования.
Сергей Бурлаков
"Спорт — это в первую очередь созидание. Он должен объединять, а не заставлять нервничать спортсменов, болельщиков и в целом всех людей на планете", — указал депутат в беседе с Life.ru.
Ранее Международный олимпийский комитет потребовал от всех стран и спортсменов не участвовать во Всемирных играх дружбы в России, потому что мероприятие якобы политизировано. В российском МИД увидели в этом призыве "хамство и отчаяние".