Легендарный паралимпиец Бурлаков удивлён, что МОК "ещё не приватизировал Солнце"

Удивлён, как это ещё спортсменам никто не запрещает воздухом дышать. Чувствую, скоро и Солнце приватизируют. То есть нам уже диктуют, что у себя в стране, на нашей территории, за наш счёт мы не должны проводить спортивные соревнования.