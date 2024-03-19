Стало известно, когда поклонники снова увидят МакSим на сцене

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) собирается продолжить концертную деятельность в июне этого года. Mash пишет, что у артистки запланирован по меньшей мере один недолгий концерт, а также сольное выступление в Москве и корпоративы со скидкой.

По данным телеграм-канала, в ближайшее время артистка планирует посвятить всю себя семье и спорту. Но есть у неё и профессиональные планы на ближайшее будущее — 40-минутное выступление в Новосибирске. А осенью она хочет дать большой сольный концерт в Москве, который потребует основательной подготовки. Но вот большого турне по стране ожидать не стоит: певица хотела бы поправить здоровье и, в частности, поберечь связки.