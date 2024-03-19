Стало известно, когда поклонники снова увидят МакSим на сцене
Mash: Певица МакSим планирует возобновить эстрадную деятельность уже к июню
Певица MaкSим. Обложка © VK / МакSим | Певица Максим
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) собирается продолжить концертную деятельность в июне этого года. Mash пишет, что у артистки запланирован по меньшей мере один недолгий концерт, а также сольное выступление в Москве и корпоративы со скидкой.
По данным телеграм-канала, в ближайшее время артистка планирует посвятить всю себя семье и спорту. Но есть у неё и профессиональные планы на ближайшее будущее — 40-минутное выступление в Новосибирске. А осенью она хочет дать большой сольный концерт в Москве, который потребует основательной подготовки. Но вот большого турне по стране ожидать не стоит: певица хотела бы поправить здоровье и, в частности, поберечь связки.
Напомним, на днях стало известно о том, что МакSим приостанавливает музыкальную деятельность из-за лечения от алкоголизма. При этом полностью отказываться от выступлений на корпоративах она не станет. Вот только исполнять свои треки будет лишь под фонограмму. Впрочем, за это артистка сделала щедрую скидку для клиентов — такие выступления подешевели с четырёх с половиной до трёх миллионов рублей.